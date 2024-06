Falsificava le sentenze, avvocato bresciano radiato dall’Albo professionale

Era stato un suo cliente a far scattare le indagini anni fa. Quando si era rivolto alla cancelleria dei giudici in tribunale per chiedere copia di una sentenza e aveva scoperto che il giudice che cercava era andato via da Brescia da dieci anni e soprattutto che non c’era alcuna sentenza di assoluzione.

Quella che gli aveva mostrato il suo legale era carta straccia. Uno di una lunga serie di atti falsificati da un avvocato penalista poco più che 40enne che ora l’ordine degli avvocati bresciani ha radiato dall’Albo professionale con un provvedimento depositato nei giorni scorsi.

Per l’ormai ex legale, già al centro di un’inchiesta tempo fa, i guai non sarebbero finiti. La Procura gli ha infatti notificato un avviso di conclusione indagini contestando altri presunti episodi di falsificazione di sentenze oltre al fatto di aver esercitato la professione forense in un momento in cui era stato sospeso dall’ordine.

Proprio il fatto che non si sia fermato nemmeno durante il periodo di sospensione ha aggravato la posizione del 40enne il cui nome è stato adesso cancellato dall’albo forense di Brescia.