Fa sparire 500mila euro in criptovalute: dalla Germania lo vogliono in cella

Nei guai un 35enne bresciano cui un’azienda tedesca aveva dato mandato di operare in bitcoin

Moneta virtuale: la truffa tra l’Italia e la Germania - © www.giornaledibrescia.it

Si è trovato i carabinieri al campanello e pochi istanti dopo tra le mani un mandato di arresto europeo spiccato dalla Germania. Di colpo per lui, trentacinquenne incensurato, è divenuto tutto più complicato: uscire di casa, tanto per cominciare. Secondo l’autorità tedesca il bresciano ha fatto sparire mezzo milione di euro che una società bavarese gli aveva affidato per compiere investimenti in cripto valute. Ed ora, sempre per la magistratura tedesca, dovrebbe essere non solo arrestato, ma anc