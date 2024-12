Ex Metalli Capra, il sindaco Sala: «È davvero un risultato storico»

«Con serenità ora possiamo dire che Capriano è un borgo sicuro e accogliente». A parlare è il sindaco Stefano Sala che non nasconde la propria felicità per il risultato ottenuto con l’avvio dei lavori di messa in sicurezza del sito dell’ex Metalli Capra.

Tecnici dell'Arpa alla ex Metalli Capra - Foto Gabriele Strada Neg © www.giornaledibrescia.it

«Finalmente Capriano potrà essere davvero un Comune accogliente per i cittadini che ci vivono e, nello stesso tempo, un paese attrattivo anche per i turisti – sottolinea il primo cittadino –. Questo è un obiettivo a cui ho lavorato ogni giorno del mio mandato da sindaco. Dopo la vittoria alle urne, mi sono subito messo a studiare tutte le carte inerenti la delicata questione ex Metalli Capra per capire a che punto fosse questa gravosa situazione che da decenni pendeva sul nostro Comune come una spada di Damocle: parliamo di una discarica che si trova sul nostro colle da più di trent’anni. Una criticità che, per essere risolta, necessitava di un intervento diretto e mirato per lasciarsi alle spalle una volta per tutte questo problema. Quando si sceglie di fare gli amministratori – aggiunge Sala – lo si deve essere nel rispetto della salute e dell’incolumità dei propri concittadini. Un obiettivo che mi sono prefissato e che, finalmente, sono riuscito a portare a termine».

Il futuro

Quanto alle prospettive, il sindaco non ha dubbi: «Con la messa in sicurezza di questo sito ci aspettano, finalmente, serenità e tranquillità – sottolinea –: i lavori, che dureranno un paio d’anni, porteranno sicuramente un cambiamento radicale sul nostro territorio. A breve trasformeremo Capriano in un borgo enogastronomico e lo faremo a testa alta, consapevoli che finalmente ci siamo liberati di un’ombra che offuscava il presente ed il futuro del paese».

Un risultato che è stato reso possibile da un fervido lavoro di squadra: «Devo dire grazie – continua il sindaco Sala – a tutte le persone che mi sono state vicine, a tutti gli Enti, come la Prefettura e l’Arpa, che hanno permesso alla comunità di Capriano, ma anche a quelle dei paesi limitrofi, di poter guardare a un futuro in modo molto più sereno».

L’aspetto tecnico della partita è stata fondamentale, ma Sala riconosce del merito anche alla sua parte politica: alla Lega Nord, ma in generale a tutto il centrodestra. «La politica – conclude – non deve continuare a rimbalzarsi la palla, ma deve agire in silenzio e con determinazione. Nella risoluzione di questa annosa questione la politica, devo dire, ci ha messo del suo. Ce l’abbiamo fatta, ne sono davvero tanto orgoglioso».