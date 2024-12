Eventi colorati di rosso natalizio: dicembre di festa a Passirano

Tanto rosso Natale per un bellissimo dicembre di festa a Passirano. Il Comune franciacortino sarà teatro di una lunga serie di appuntamenti, che, giocoforza, avranno come protagonisti soprattutto i colori natalizi.

Il 13 dicembre si terrà la consegna di alcuni doni alle scuole dell’infanzia del territorio da parte dell’Amministrazione comunale. Nel pomeriggio del 15 dicembre spazio al teatro con una rappresentazione in oratorio per bambini e ragazzi, il tutto a cura del gruppo «Il teatro che non c’è». Doppio evento invece per la serata del 21 dicembre, con un concerto gospel nella chiesa di Monterotondo e l’alpinista Fausto De Stefani all’oratorio di Passirano. Quest’ultimo evento, a cura del Gruppo Alpini, vedrà come protagonista l’alpinista mantovano, ormai bresciano d’adozione, che ha scalato vette in Nepal (uno dei pochi ad aver raggiunto le cime da 8mila metri), dove ha aperto ben sette scuole.

Grande concentrazione di eventi anche per il 22 dicembre, tra il Natale con gli anziani in oratorio (pranzo), un pomeriggio di promozione delle lettura per i piccoli della primaria (in biblioteca) e una serata di musica nella Chiesa di San Zenone, con il concerto del corpo bandistico Don Pietta.

Vigilia e Santo Stefano

La vigilia sarà ancora una volta in compagnia degli alpini, con la classica castagnata in centro a cura dell’Amministrazione comunale e del gruppo delle penne nere.

Il giorno di Santo Stefano (in serata nella parrocchiale San Zenone di Passirano) nuovo concerto natalizio, questa volta a cura della Schola Cantorum. Per essere aggiornati su tutte le manifestazioni visitare il sito internet del Comune di Passirano.