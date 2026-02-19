Giornale di Brescia
﻿Cronaca

Evasione fiscale, confisca di 500mila euro a società edile bresciana

Andrea Cittadini
Il titolare dell’azienda è stato condannato a otto mesi di reclusione per infedele dichiarazione: l’indagine era partita da un controllo fiscale
Un'automobile della Guardia di Finanza
Confisca definitiva per circa 500mila euro nei confronti del titolare di una società edile del Bresciano, condannato per infedele dichiarazione. Il provvedimento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda dopo la conferma in appello della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brescia, che aveva inflitto all’imprenditore otto mesi di reclusione.

L’indagine era partita da un controllo fiscale che aveva fatto emergere un’evasione fiscale. Durante l’esecuzione della confisca i finanzieri hanno trovato e sequestrato 50mila euro in contanti custoditi in una cassetta di sicurezza.

Argomenti
evasione fiscaleconfisca
