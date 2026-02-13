Giornale di Brescia
Evade dai domiciliari, trovato e arrestato due anni dopo la fuga

Simone Bracchi
In carcere, dove sconterà il resto della pena, è finito un uomo di 49 anni, noto sul territorio per il suo passato criminale
Dopo essere evaso dai domiciliari a marzo del 2024, sulla sua testa pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E ieri, dopo quasi due anni dalla fuga, i carabinieri di Isorella, insieme ai colleghi della compagnia di Desenzano, lo hanno arrestato.

In carcere, dove sconterà il resto della pena, è finito un uomo di 49 anni, noto sul territorio per il suo passato criminale. È successo ieri.

L'uomo, che stando a fonti investigative in questi anni si sarebbe nascosto all'estero, è stato riconosciuto dai militari che he lo hanno fermato e identificato prima che tentasse di nuovo la fuga.

