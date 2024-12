Evade dai domiciliari ad Artogne, lo ritrovano ubriaco sotto casa

Il timore era che potesse aggredire la ex. Per fortuna non si è avvicinato alla donna ma ad uno o più bar, ha bevuto parecchio e i carabinieri lo hanno trovato in auto, sotto casa, che dormiva ubriaco. E lo hanno arrestato per evasione.

La segnalazione

È successo ad Artogne dove, il giorno di Santo Stefano, ai carabinieri della Compagnia di Breno, è arrivato l’allarme perché il braccialetto elettronico di un 50enne del paese aveva segnalato che l’uomo aveva lasciato l’abitazione nella quale era agli arresti domiciliari senza permesso. Insieme all’allerta anche la segnalazione che il 50enne era privato della libertà dalla metà di ottobre per una vicenda di stalking nei confronti della ex.

Le ricerche

Immediatamente sono scattate le ricerche: per prima cosa è stato accertato che la donna non fosse in pericolo e poco dopo una pattuglia ha individuato la vettura dell’uomo non molto distante dalla sua abitazione. Lui era all’interno, che dormiva, ubriaco. I carabinieri hanno perquisito la vettura e hanno trovato anche un coltello a serramanico che è stato sequestrato.

Quando si è svegliato l’uomo ha spiegato che dopo più di due mesi chiuso in casa, nel giorno di festa, non ce l’ha più fatta ed è uscito per bere qualcosa. Evidentemente un bicchiere ha tirato l’altro e l’etilometro ha segnato un valore tre volte superiore a quello fissato dalla legge. Il suo arresto è stato convalidato e ora spetta al Gip stabilire se sia necessaria una diversa misura cautelare.