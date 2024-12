Escursionista bresciana soccorsa in provincia di Trapani

Intervento congiunto del Soccorso alpino e speleologico siciliano e dell'82esimo Centro Sar dell'Aeronautica Militare nella Riserva naturale dello Zingaro, in provincia di Trapani, per recuperare un'escursionista bresciana di 63 anni rimasta ferita.

La donna, in escursione con un gruppo di amici, stava percorrendo il sentiero costiero nel tratto fra Cala Capreria ed il Museo della manna quando è scivolata cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta frattura del femore. Non essendo più in grado di camminare i compagni hanno chiamato il 112. Il Soccorso alpino immediatamente attivato ha allertato l'Aeronautica Militare, che ha fatto decollare un elicottero con a bordo due tecnici del Cnsas.

Giunti sul posto gli specialisti si sono calati col verricello, hanno immobilizzato la gamba della donna, l'hanno messa in barella e issata poi a bordo. In seguito è stata trasferita all'ospedale di Alcamo. Le sue condizioni non destano preoccupazione.