Esce di strada e cade su due auto parcheggiate in viale Bornata

È caduto con la sua vettura su due auto parcheggiate. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina presto, attorno alle 5.30, in viale Bornata in città. Protagonista un ragazzo di 21 anni che nell’incidente ha riportato ferite non serie ed è stato portato in codice giallo in ospedale.

Dalle prime informazioni pare che il ragazzo stesse procedendo lungo la strada sovrastante un parcheggio quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo all’altezza di una rotonda. Ha così sfondato il parapetto a bordo della carreggiata cadendo sui due veicoli fermi e ovviamente vuoti. Il marciapiede avrebbe fatto da trampolino. Ingenti i danni materiali.