Esce di strada a Orzinuovi: marito e moglie in ospedale

Incidente stradale a Orzinuovi poco dopo le 20. Da una primissima ricostruzione pare che il conducente di un’auto, che viaggiava verso Coniolo insieme alla moglie, abbia improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. La vettura ha finito la sua corsa nell’argine che corre accanto alla via. L’incidente è avvenuto, su una curva, circa 200 metri dopo il PalaBertocchi. Immediata la richiesta di aiuto: sul posto, oltre all’ambulanza, è atterrato l’elisoccorso. Intervenuti anche i Vigili del fuoco di Orzinuovi e una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova.

Mezzi di soccorso sulla via che porta da Orzinuovi a Coniolo - © www.giornaledibrescia.it

Ancora da appurare le ragioni che hanno portato l’auto a sbandare e poi a perdere la traiettoria e l'aderenza. Per la coppia di Villachiara si è reso necessario il ricovero. La persona ferita più gravemente risulta la donna, trasportata in elicottero in codice rosso. L’uomo, invece, ha rimediato qualche botta. Marito e moglie non sarebbero in pericolo di vita.