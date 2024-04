Esce di casa e non torna: si cerca Edoardo a Gardone Valtrompia da domenica

Si è allontanato dal suo appartamento di via II Giugno a Gardone Valtrompia nella serata di domenica 31 marzo e da allora ha fatto perdere le sue tracce.

Da un paio di giorni non si hanno più notizie di Edoardo: la famiglia ha quindi sporto denuncia ai Carabinieri di Gardone, che hanno attivato la procedura di protocollo ricerca scomparsi. L'uomo «potrebbe essere confuso, spaventato e smarrito», hanno scritto i familiari sul volantino appeso un po’ in tutta la Valtrompia.

Edoardo vive in un appartamento che afferisce a una struttura specializzata nell’assistenza a persone con fragilità. «Mai prima d’ora aveva manifestato la volontà di allontanarsi – spiega il sindaco di Gardone Pierangelo Lancelotti –. Le indagini sono in mano ai carabinieri ma anche il nostro comando di Polizia locale intercomunale si sta muovendo con delle uscite sul territorio: trascorse 48 ore dalla scomparsa le ricerche, come da protocollo, dovrebbero allargarsi».

Oggi sono scesi in campo anche i volontari della Protezione civile, che stanno eseguendo dei sopralluoghi. Chiunque lo avesse visto è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri di Gardone allo 030.8919700 o, in alternativa, il Comando di Polizia Locale Intercomunale di Valle Trompia telefonando allo 030.8913032.