Ermanno Manenti ha vinto un altro oro agli Europei di ciclismo per trapiantati

Un altro oro per il manerbiese Ermanno Manenti che a Lisbona è riuscito a conquistare il gradino più alto del podio agli Europei di ciclismo per trapiantati.

La vittoria è stata conquistata da Manenti in mattinata durante una delle due gare all’European Transplant Sports Championships 2024 che si sono tenute Portogallo. Oro per lui e anche la nomina a terzo assoluto di questa categoria. Ennesimo successo per Manenti che sulla sua divisa azzurra con la scritta Italia porta anche i loghi delle associazioni manerbiesi Avis e Aido e quella dell’Anto (associazione nazionale trapiantati d’organi).