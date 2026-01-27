Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Erbusco, incidente tra auto e furgone: grande spavento per un bambino

Simone Bracchi
È successo nel pomeriggio sulla Sp 12: il piccolo, di 3 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso pediatrico del Civile
Incidente a Erbusco: l'auto sulla quale viaggiava il bambino - © www.giornaledibrescia.it
Incidente a Erbusco: l'auto sulla quale viaggiava il bambino - © www.giornaledibrescia.it
AA

Momenti di grande apprensione per un bambino di 3 anni, oggi pomeriggio a Erbusco, dove un furgone e un’auto si sono scontrati sulla Sp 12, all’altezza del calzolaio. Fortunatamente nell’incidente nessuno ha riportato gravi ferite: né la donna – la madre del piccolo – alla guida dell’auto né l’uomo sul furgone da muratore. Ma il bambino è stato trasportato in codice giallo al Civile a Brescia

Il furgone coinvolto nell'incidente - © www.giornaledibrescia.it
Il furgone coinvolto nell'incidente - © www.giornaledibrescia.it

La dinamica è al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri. Sul luogo dell’incidente anche il personale del 118 e i Vigili del fuoco di Palazzolo, che hanno messo in sicurezza l’area

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
incidentedue autoospedale pediatricobambinoErbusco
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario