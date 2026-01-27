Erbusco, incidente tra auto e furgone: grande spavento per un bambino

Momenti di grande apprensione per un bambino di 3 anni, oggi pomeriggio a Erbusco, dove un furgone e un’auto si sono scontrati sulla Sp 12, all’altezza del calzolaio. Fortunatamente nell’incidente nessuno ha riportato gravi ferite: né la donna – la madre del piccolo – alla guida dell’auto né l’uomo sul furgone da muratore. Ma il bambino è stato trasportato in codice giallo al Civile a Brescia.

Il furgone coinvolto nell'incidente - © www.giornaledibrescia.it

La dinamica è al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri. Sul luogo dell’incidente anche il personale del 118 e i Vigili del fuoco di Palazzolo, che hanno messo in sicurezza l’area.