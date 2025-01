A Erbusco l’Amministrazione punta sul recupero di Palazzo Toscani

Il completamento del maxicantiere delle nuove scuole medie e il sogno di un nuovo polo culturale, con annessa biblioteca, negli spazi dell’ex palazzo Chizzola Toscani, pieno centro storico di Erbusco.

Si muove lungo questi due assi il nuovo bilancio di previsione triennale 2025/2027, il primo provvedimento di prospettiva varato dall’Amministrazione guidata dalla scorsa estate dal sindaco, Mauro Cavalleri.

Il progetto

Tra le opere considerate di priorità massima per il 2025 c’è proprio il recupero dello storico palazzo Chizzola Toscani. Si tratta di circa seicento metri quadrati su due piani, con un ampio cortile interno, in pieno centro storico e nel quadro di una dimora quattrocentesca, oggi decaduta ma ancora carica di fascino e già acquisita dal Comune per circa mezzo milione di euro.

L’idea del recupero, con lo spostamento della biblioteca dall’attuale via Castello e spazi per altre proposte culturali e associative – da un’aula studio e un’area civica per incontri e iniziative – era già stata ipotizzata esattamente tre anni fa, con un progetto a suo modo innovativo: le Amministrazioni confinanti di Adro ed Erbusco si erano unite per accedere ai fondi Pnrr sulla cultura, che ponevano come limite il raggiungimento dei 15mila abitanti complessivi.

Così Erbusco aveva chiesto il polo della cultura, mentre Adro il museo delle eccellenze locali, da realizzare nell’immobile adiacente al municipio. I fondi, tuttavia, non erano arrivati.

Scuole

L’idea, almeno a Erbusco, di puntare sul recupero dello storico immobile è tuttavia rimasta, tanto da essere stimata, nel piano 2025/2027, a «priorità massima» per un totale di 2 milioni e mezzo di euro. Fondi che andranno reperiti, magari puntando ad altre opzioni sovracomunali.

Del resto Erbusco, al riguardo, ha già una certa esperienza, come mostrano i quasi 7 milioni incamerati da Regione Lombardia per il progetto pilota di scuola green e sostenibile in corso d’esecuzione per quanto riguarda le medie. Da inizio gennaio i primi due blocchi, da nove aule, hanno aperto a studenti e docenti. Entro settembre arriverà un altro blocco, con sei aule e laboratori.

Il maxicantiere dell’istituto scolastico ha quindi superato il giro di boa, come mostra l’assegno da 1 milione e 800mila euro che il Comune di Erbusco ha disposto di staccare in favore della Edilco, società a capo dell’appalto, come previsto nel momento del superamento del 50 per cento del lavoro complessivo.