Enogastronomia regina delle feste: A Clusane la tinca resta protagonista

«Clusane è un piccolo borgo di pescatori bagnato dalle onde del lago dove è normale ritrovarsi in una dimensione ideale per rilassarsi e sentirsi predisposti all’assaggio dell’ottimo cibo - afferma Mauro Begni, presidente dell’Otc e titolare del ristorante “Il Muliner” - qui la pesca ed i suoi prodotti a chilometro zero sono la base dei piatti proposti, poi ogni chef ci mette del suo, così da potersi dirigere ogni volta in un locale diverso».

L’Otc è l’acronimo di operatori turistici clusanesi, gruppo di ristoratori che permettono di degustare i piatti tipici a base di pesce di lago, di godere del panorama e di intrattenersi a Clusane d’Iseo offre ai suoi ospiti e al territorio la sua gastronomia lacustre con iniziative, organizzate nel periodo estivo.

La prima in programma, verso la fine di giugno, è sempre la cena sul lungolago, anteprima classica della stagione estiva, in cui vengono allestiti cinquecento posti a sedere proprio a filo d’acqua. I diversi ristoranti servono i propri clienti con menù a base di pesce di lago. La seconda, a metà luglio, è la sagra della tinca al forno giunta lo scorso anno alla 43esima edizione e con una longevità tale da far capire quanto è apprezzata come sagra-rassegna.

I dieci ristoranti associati all’Otc sono Antica Trattoria Del gallo (0309829200), Trattoria Al Porto (030989014), Ristorante Da Sandro (030989048), Le Margherite (0309829205), Ristorante del Muliner (0309829206), Punta Da Dino (030989037), Ristorante pizzeria La Barca (030989022), Punta dell’Est (030989060), Ristorante Zucca 2 (030989155), Ristorante Sole (030989013). Con le iniziative che organizza nel periodo estivo l’Otc riesce a far vivere alle persone un viaggio di scoperta culinaria, attraverso i piatti proposti dai propri associati. Grazie alla passione per il cibo, infatti l’Otc ha un vanto su tutti, quello di saper risvegliare i sensi, usando ingredienti semplici e freschi, a chilometro zero, a cui riesce a dare un tocco creativo.