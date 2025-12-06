Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Inaugurato a Brescia l’emporio dove si barattano oggetti e socialità

Francesca Marmaglio
Si chiama «Kaleido» e si trova a Sanpolino. Sarà gestito da volontari e dagli educatori delle cooperative Elefanti Volanti e La Rete, funzionerà con un sistema di tessere a punti
Loading video...
Kaleido, emporio di comunità
AA

In corso Luigi Bazoli 23 a Sanpolino è stato inaugurato ieri «Kaleido - Emporio di Comunità», un luogo dove scambiare oggetti, vestiti e giocattoli, ma soprattutto uno spazio dove creare socialità. L’Emporio è il frutto della co-progettazione Net (Nucleo educativo territoriale dei Servizi sociali territoriali Sud ed Est del Comune di Brescia) e del lavoro delle cooperative Elefanti Volanti e La Rete.

La storia

  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
  • L'emporio «Kaleido» a Sanpolino
    L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’emporio di comunità, in realtà, esiste dal 2021, ma grazie al bando sociale 2025 di Fondazione della Comunità Bresciana ora occupa spazi più grandi ed accoglienti: «Kaleido è un luogo fisico, dove si possono scambiare oggetti utili, vestiti e giocattoli, ma anche saperi e chiacchiere. Ci si può venire anche solo a caccia di compagnia – ha detto Andrea Bresciani della cooperativa La Rete e coordinatore dell’equipe che lavora sul progetto –. Non solo: è anche uno spazio dove si possono intercettare le problematiche delle persone».

Kaleido sarà gestito da volontari, ma anche dagli educatori delle due cooperative: «Questo è un bell’esempio di co-progettazione vincente – ha detto Luca Renica presidente di Elefanti Volanti –. Nessuno ha messo bandiere, abbiamo partecipato e lavorato insieme per il territorio. È bello anche per noi che lavoriamo nel sociale ogni tanto vedere qualcosa di tangibile che è il frutto dell’impegno messo da tutti».

Un momento dell'inaugurazione - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Un momento dell'inaugurazione - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Luogo di prossimità

Kaleido rimarrà aperto nelle mattinate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e il pomeriggio del giovedì dalle 14.20 alle 15.30: «Da quando è partito Net – ha spiegato Marisa De Fazio, responsabile del Servizio sociale zona Est del Comune di Brescia – è stato da subito un percorso molto interessante e bello. Siamo molto contenti perché è un cammino che abbiamo fatto insieme, e questo è un valore aggiunto. Kaleido sarà un luogo di prossimità che speriamo che molte persone frequenteranno».

Come da tradizione l’emporio opererà attraverso un sistema di tessere a punti, che consentirà ai fruitori di scambiare o donare beni di prima necessità e di riuso, tra cui vestiti per adulti e per prima infanzia, libri, giocattoli e materiale scolastico. «Questo è per noi un risultato molto importante – ha detto l’assessore del Comune di Brescia Marco Fenaroli –. Il nome, Kaleido, descrive molto bene questo tipo di realtà, che è complessa, in continuo cambiamento, ma davvero unica. Le comunità ci sono se c’è chi le costruisce».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
emporioKaleidoSanpolinoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario