Inaugurato a Brescia l’emporio dove si barattano oggetti e socialità

In corso Luigi Bazoli 23 a Sanpolino è stato inaugurato ieri «Kaleido - Emporio di Comunità», un luogo dove scambiare oggetti, vestiti e giocattoli, ma soprattutto uno spazio dove creare socialità. L’Emporio è il frutto della co-progettazione Net (Nucleo educativo territoriale dei Servizi sociali territoriali Sud ed Est del Comune di Brescia) e del lavoro delle cooperative Elefanti Volanti e La Rete.

La storia

L'emporio «Kaleido» a Sanpolino - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

L’emporio di comunità, in realtà, esiste dal 2021, ma grazie al bando sociale 2025 di Fondazione della Comunità Bresciana ora occupa spazi più grandi ed accoglienti: «Kaleido è un luogo fisico, dove si possono scambiare oggetti utili, vestiti e giocattoli, ma anche saperi e chiacchiere. Ci si può venire anche solo a caccia di compagnia – ha detto Andrea Bresciani della cooperativa La Rete e coordinatore dell’equipe che lavora sul progetto –. Non solo: è anche uno spazio dove si possono intercettare le problematiche delle persone».

Kaleido sarà gestito da volontari, ma anche dagli educatori delle due cooperative: «Questo è un bell’esempio di co-progettazione vincente – ha detto Luca Renica presidente di Elefanti Volanti –. Nessuno ha messo bandiere, abbiamo partecipato e lavorato insieme per il territorio. È bello anche per noi che lavoriamo nel sociale ogni tanto vedere qualcosa di tangibile che è il frutto dell’impegno messo da tutti».

Luogo di prossimità

Kaleido rimarrà aperto nelle mattinate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e il pomeriggio del giovedì dalle 14.20 alle 15.30: «Da quando è partito Net – ha spiegato Marisa De Fazio, responsabile del Servizio sociale zona Est del Comune di Brescia – è stato da subito un percorso molto interessante e bello. Siamo molto contenti perché è un cammino che abbiamo fatto insieme, e questo è un valore aggiunto. Kaleido sarà un luogo di prossimità che speriamo che molte persone frequenteranno».

Come da tradizione l’emporio opererà attraverso un sistema di tessere a punti, che consentirà ai fruitori di scambiare o donare beni di prima necessità e di riuso, tra cui vestiti per adulti e per prima infanzia, libri, giocattoli e materiale scolastico. «Questo è per noi un risultato molto importante – ha detto l’assessore del Comune di Brescia Marco Fenaroli –. Il nome, Kaleido, descrive molto bene questo tipo di realtà, che è complessa, in continuo cambiamento, ma davvero unica. Le comunità ci sono se c’è chi le costruisce».