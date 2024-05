Emergency festeggia i suoi trent’anni, fino al 9 giugno iniziative anche a Brescia

In trent’anni di attività, Emergency ha lavorato in venti Paesi, curando più di tredici milioni di persone. L’associazione umanitaria fondata da Gino Strada festeggia anche a Brescia, dove è attiva con uno sportello di orientamento socio - sanitario, il trentennale con gli E-days, una rassegna con incontri, mostre, proiezioni e giochi da oggi al 9 giugno.

Annamaria Lanzoni, coordinatrice dei volontari deel Gruppo Emergency di Brescia spiega: «Gli Emergency days vogliono essere un momento che attraverso vari linguaggi fan conoscere il percorso portato avanti fin qui».

Il programma

Si comincia oggi, alle 19, al Mo.ca. con «Da dove siamo partiti a dove siamo arrivati - La cura e il viaggio»: trent’anni dell’associazione raccontati attraverso le testimonianze dei tanti sanitari bresciani che hanno lavorato negli ospedali di Emergency e dei viaggiatori che visitando il Children’s Surgical Hospital in Uganda hanno catturato l’essenza del pensiero di Gino Strada. Da domani al 9 giugno, sempre al Moca, sarà possibile visitare due mostre: «Emergenza Africa» del fotografo bresciano Giuliano Radici narra il viaggio che lo ha portato, attraverso l’Africa all’ospedale ugandese; «Emergency in Africa - la rete sanitaria d’eccellenza», racconta il lavoro di Emergency nel continente africano, dal Sudan all’Uganda, dalla Sierra Leone all’Eritrea.

Sempre fino al 9 giugno, nella corte interna del Mo.ca., grandi e piccini potranno giocare a «30 anni contro la guerra - E adesso giochiamo!», una sorta di gioco dell’oca in cui si percorrono i tre decenni dell’associazione. Martedì 4 giugno, alle 21, al Cinema Nuovo Eden, sarà proiettato il film documentario «Jung - Nella terra dei Mujaheddin», girato tra il febbraio 1999 e la primavera del 2000 in Afghanistan, in occasione del viaggio che portò Gino Strada e Ettore Mo, inviato speciale del Corriere della Sera, alla costruzione del primo presidio sanitario per i feriti di guerra. Infine domenica 9 giugno, dalle 19.30, i ristoranti di via Gasparo da Salò, Osteria Al Bianchi, Il Gasparo, I Nazareni e Caffè Floriam, organizzano insieme alle cantine a loro collegate un aperitivo in musica a sostegno dei progetti di Emergency.