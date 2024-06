Elezioni europee, quando ritirare la tessera elettorale questa settimana a Brescia

Per le elezioni del parlamento europeo, che in Italia si tengono sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, gli uffici dell’anagrafe di Brescia effettueranno orari straordinari.

Ecco di seguito i dettagli per tutti gli uffici per ritirare la tessera elettorale e la carta d’identità elettronica (CIE). Dal Comune si specifica che chi ha chiesto il rilascio della CIE e che è sprovvisto di un altro documento di riconoscimento potrà esibire ai seggi la ricevuta della richiesta della CIE, dal momento che sono comunque presenti sulla ricevuta una fotografia e i dati anagrafici.

Anagrafe in centro, piano terra del Broletto, in piazza Paolo VI

Mercoledì 5 giugno, giovedì 6 giugno e venerdì 7 giugno : dalle 8.15 alle 18 orario continuato per le tessere elettorali, dalle 12.30 alle 18 per la CIE

: dalle 8.15 alle 18 orario continuato per le tessere elettorali, dalle 12.30 alle 18 per la CIE Sabato 8 giugno : dalle 8.15 alle 23 orario continuato

: dalle 8.15 alle 23 orario continuato Domenica 9 giugno: dalle 7 alle 23 orario continuato

Anagrafi decentrate

I seguenti orari valgono per l’Anagrafe Nord in via Luigi Gadola 16 (quartiere Casazza), Anagrafe Ovest in piazza Luigi Buffoli 17 (quartiere Chiusure), Anagrafe Sud in via Armando Lottieri 2 (quartiere Lamarmora), Anagrafe Est in via Emilio Rizzi 4/a (quartiere Sanpolino).