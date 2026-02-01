Tutte le edicole aperte domenica 1 febbraio a Brescia città

Anche la domenica, come pure nei giorni festivi, le edicole restano un presidio prezioso per chi vuole informarsi acquistando giornali e riviste. In città, a Brescia, non mancano punti vendita in cui trovare i quotidiani, tra cui naturalmente il Giornale di Brescia. Il nostro quotidiano sarà infatti regolarmente in edicola, senza dimenticare che, come sempre, è disponibile anche l’informazione del nostro sito.

Ecco a seguire la tabella completa delle 46 rivendite aperte di certo al mattino, in molti casi anche più tardi, domenica 1 febbraio 2026.