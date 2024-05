Ecco «Ader Bricks», un weekend di gioco con i mattoncini Lego

Milioni di «bricks», i celeberrimi mattoncini Lego, pronti a scatenare la fantasia di grandi e bambini. Sabato 1 e domenica 2 giugno appassionati e curiosi di ogni età si ritroveranno al teatro Mucchetti di via Indipendenza ad Adro per il primo «Ader Bricks», la due giorni organizzata dal gruppo Franciacorta Bricks in collaborazione con Eko Oglio Franciacorta Odv, oltre che con il patrocinio del Comune di Adro.

Mille metri quadri che, per due giorni, ospiteranno una cinquantina di espositori, associazioni, fan dei mattoncini.

«È la prima volta che viene organizzata un’esposizione di questo genere nel Bresciano – raccontano Beppe Di Marzio, Marilena Comincioli e Riccardo Raineri, a nome degli organizzatori –. Siamo aperti a tutte le età, dai bambini agli anziani. Partendo da un semplice mattoncino si può arrivare a costruire qualsiasi cosa, bastano creatività, passione e costanza».

Ader Bricks al teatro Mucchetti di Adro

Ad Adro, oltre alla folta schiera di fans franciacortini dei celebri mattoncini, ci saranno appassionati di mezzo Nord Italia. Tra le varie chicche, una riproduzione di oltre tre metri delle celebri Cime di Lavaredo, con il gruppo Clv Veneto. Alla Franciacorta è invece dedicato il concorso «La natura in Franciacorta», rivolto ai piccoli costruttori (6-10 e 11-14 anni). E ancora: angolo di gioco libero, laboratori Duplo per i piccolissimi e spazi inclusivi, come quelli dedicati ai Lego Braille, una lotteria con premi a tema (il primo una Lamborghini in Lego), area shop con scenari customizzati e tanto altro ancora.

Gli orari

«Ader bricks» aprirà i battenti sabato 1 giugno dalle 14 alle 20 e domenica 2 giugno dalle ore 10 alle ore 18.30. In calendario anche tre conferenze, nell’attigua sala Puccini del Bar della Musica. Sabato, alle 16.30, si parlerà dei «Mattoncini in azienda: il metodo Lego Serius Play e Bricks&Dice», con il facilitatore Daniele Radici.

Domenica alle 14.30 invece «Natura e bricks: conoscere, creare e tutelare» con Adriano Berti di Eko Oglio Franciacorta, mentre alle 16.30 si chiude con «Educazione, creatività e inclusione» con la pedagogista Marilena Comincioli, Alice Maffioli di MattonciniAmo e Debora Martinelli, dell’atelier Liberalarte della cooperativa Futura.

«L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito – dicono Di Marzio, Comincioli e Raineri – perché gioco e creatività devono essere di tutti». Maggiori informazioni sulle pagine social «Franciacorta Bricks».