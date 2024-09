È stato progettato a Brescia uno dei nuovi set Lego

In occasione dell’evento «Mattoncini in piazza», svoltosi domenica 1 settembre a Montichiari, abbiamo incontrato Jody Padulano, socio di Leonessa Bricks pronto ad entrare nell’Olimpo Lego. L’attivissimo socio dell’associazione bresciana per appassionati dei mattoncini più famosi del mondo, infatti, ha appena ricevuto la notizia più bella per un appassionato Lego: il suo ultimo progetto sottoposto al processo Lego Ideas, intitolato «Charlie and the chocolate factory», è stato selezionato per diventare un set ufficiale.

«Innanzitutto ci tengo a specificare che il progetto non è solo mio, ma anche del mio compagno di avventure Roberto Ceruti – ha voluto subito sottolineare Jody Padulano –. La soddisfazione è veramente incredibile nel senso che è qualcosa che inseguivamo da tempo e per fortuna a forza di provarci ci siamo riusciti. Ci ha emozionato molto (l’annuncio, ndr) ci ha fatto sentire parte di una comunità e noi vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno supportati in questi anni».

Vittoria e premi

Il set Lego si intitola Charlie and the chocolate factory

Il designer nato a Roma ha anche un canale YouTube intitolato «2PPL - Due pazzi per i Lego» assieme all’amico Roberto Ceruti con cui ha curato il progetto vincente. Un iter lungo e complesso visto che il set proposto deve prima raggiungere le 10.000 preferenze dei fan, poi passare la selezione Lego in termini di tematica o licenza (deve rientrare in quelle concesse dalle linea guida Lego) ed infine la revisione finale da parte dell’azienda danese. Il set di Jody, che ha già completato l’intero processo ed è stato annunciato da Lego, dovrebbe essere distribuito nei negozi di tutto il mondo la prossima primavera. Il creatore originale, che sostanzialmente regala la sua «idea» a Lego, oltre alla soddisfazione di vedere il suo nome in set ufficiale, ottiene l’1% delle vendite al netto del set, 10 set omaggio e alcuni riconoscimenti vari.