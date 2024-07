È stata ritrovata a Marbella la Maserati Levante di Giacomo Bozzoli

È stata ritrovata dalla polizia spagnola la Maserati Levante di Giacomo Bozzoli, utilizzata dal bresciano per lasciare l’Italia il 24 giugno scorso. La vettura è stata ritrovata a Marbella, in una stradina secondaria, della località scelta da Giacomo Bozzoli per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la compagna e il figlioletto prima di svanire nel nulla il primo luglio in seguito al pronunciamento della Cassazione che lo ha condannato definitivamente all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, gettato nel forno della fonderia di famiglia l’otto ottobre 2015.

Nel frattempo slitta ancora l’interrogatorio della Procura del 39enne orma da 10 giorni rinchiuso nel carcere di Bollate.