È nato l’Inner Wheel Club di Brescia Veronica Gambara

Sabato 9 novembre, a 22 anni di distanza dall’ultima volta, a Brescia è stata consegnata la Charter (la carta costitutiva) all’Inner Wheel Club di Brescia Veronica Gambara, nato il 4 maggio di quest’anno, con il supporto del suo Rotary Padrino Brescia Veronica Gambara e grazie alla volontà di 21 socie fondatrici che desiderano organizzare iniziative benefiche.

Le finalità dell’International Inner Wheel sono incentivare la vera amicizia, incoraggiare gli ideali di servizio individuale e promuovere la comprensione internazionale. Con questo spirito il club ha già programmato eventi per il 2025 allo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza a realtà locali bisognose di sostegno economico e umano, a cui le socie si dedicheranno personalmente.