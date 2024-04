È morto Pierfranco Blesio, storico segretario dell’Ateneo di Brescia

Molti lo ricorderanno per la sua gentilezza, la sua galanteria e la pacatezza dei modi. Altri per lo stile e l’inconfondibile papillon. Tutti, di certo, per essere stato un importante uomo di scienza. È morto lo studioso Pierfranco Blesio, 87 anni, storico segretario accademico dell’Ateneo di Brescia.

Nato nel 1936 in città, era un autodidatta, naturalista zoologo e museologo. È stato direttore del Museo civico di Scienze naturali di Brescia, oltre che autore di centinaia di pubblicazioni scientifiche. Cofondatore del Centro studi naturalistici bresciani e della rivista «Natura Bresciana», nel corso della sua brillante carriera si è occupato di protezione della flora spontanea e del territorio, così come di ricerca biospeleologica (lo studio degli organismi che vivono in ambienti sotterranei ndr).

Come naturalista ha scoperto diverse specie di coleotteri che portano il suo nome, come il Troglorynchus blesioi (1983) e il Boldoria ghidini blesioi (1988).