È morto il senatore bresciano Gianpaolo Silvestri

È morto questa notte il senatore bresciano Gianpaolo Silvestri, che fu uno tra i fondatori dell'Arcigay e politico attento e precursore dell’attenzione ambientalista.

Originario di Villanuova sul Clisi, aveva 70 anni. Silvestri viene eletto al Senato alle elezioni politiche del 2006 nella lista Insieme con l'Unione. Candidato al Senato alle elezioni del 2008 per La Sinistra l'Arcobaleno in Sicilia, non è stato rieletto.

L’annuncio della sua scomparsa è stata diffusa da Luca Trentini, segretario bresciano di Sinistra Italiana, che ne traccia anche un commosso ricordo.

«In parlamento promosse e fece approvare - ricorda Trentini – la legge per la protezione internazionale che ha consentito a migliaia di persone lgbt+ di poter ottenere asilo nel nostro paese. Che la terra ti sia lieve Gianpaolo!».