È morto il ciclista investito martedì pomeriggio a Desenzano

Non ce l'ha fatta Pietro Beschi, il 69enne investito martedì pomeriggio a Desenzano mentre percorreva in bicicletta via dei Colli Storici, al confine con Sirmione.

L'uomo era stato soccorso e trasferito in ospedale con l'elisoccorso e le sue condizioni, pur gravi, sembravano essersi stabilizzate. Nelle scorse ore la situazione è purtroppo precipitata fino al tragico epilogo.