È morta Madame Sisì, anima dell’Art Club Disco di Desenzano

Il mondo della notte bresciana è in lutto: è morta stamattina Madame Sisì, l’anima dell’Art Club Disco di Desenzano del Garda, dopo una malattia.

Carlo Tessari, questo il nome all’anagrafe di Madame Sisì, è stato un imprenditore di successo. «Sono una drag queen da una vita e mi sento davvero la "madre superiora" del popolo della notte» aveva detto nel 2020 al Giornale di Brescia.

Madame Sisì era nata nel 1961 e ha dedicato una vita al locale di Desenzano. Ha condotto numerose campagne contro l’alcol e la droga. Nel 2014 è stata la prima drag queen d'Italia a celebrare il matrimonio di due amici, Sara Rizzini e Giovanni Cortellazzi, a Lonato del Garda.

Nel 2014 Madame Sisì è stata la prima drag queen d'Italia a celebrare un matrimonio di due amici - Foto © www.giornaledibrescia.it

A una sua donazione si deve l’apertura nel 2016 di un parco per bambini a Moglia, in provincia di Mantova, che porta da allora il suo nome («Sisi gioca»). Oltre a essere stata la regina incontrastata del divertimento gardesano, Madame Sisì ha ispirato il fotografo Greg Gorman e collaborato con diversi personaggi dello spettacolo.

«La tua famiglia Art Club si stringe per questa perdita. Buon viaggio» è il testo d’addio che la discoteca ha affidato a una storia sui social. Proprio sulle piattaforme si stanno moltiplicando in queste ore i messaggi di cordoglio di chi ha frequentato per anni l’Art, trovando in Madame Sisì un punto di riferimento. Scrive per esempio un Andrea: «Anni e anni di Artclubdisco poi Artclub Musicaltheatre, ci aprivi le porte della tua “casa” per farci divertire, perché l’Art è sempre stato questo, la “nostra casa” dove potevamo sentirci liberi di essere noi stessi».