È morta la donna che ha avuto un malore in acqua nel lago d’Iseo

È deceduta la donna che oggi, venerdì 22 agosto, era stata soccorsa nelle acque del Sebino: aveva avuto un malore mentre si allenava per la tradizionale traversata del lago d’Iseo del 31 agosto, che si svolge tra Predore e Iseo. Si tratta di Emanuela Civettini, 57enne residente a Brescia.

Si trovava all’altezza del lungolago di Iseo quando è stata male: una barca di passaggio l’ha portata a riva mentre le persone che erano con lei le hanno praticato il massaggio cardiaco. L’elisoccorso, arrivato sul posto, aveva quindi preso a bordo la paziente per trasferirla all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.