È morta la donna che ha avuto un malore in acqua nel lago d’Iseo

Roberto Manieri
Emanuela Civettini, 57enne residente a Brescia, era stata soccorsa all’altezza del lungolago d’Iseo e trasferita all’ospedale di Bergamo: non ce l’ha fatta
Malore in acqua, morta donna a Iseo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
Malore in acqua, morta donna a Iseo - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it
È deceduta la donna che oggi, venerdì 22 agosto, era stata soccorsa nelle acque del Sebino: aveva avuto un malore mentre si allenava per la tradizionale traversata del lago d’Iseo del 31 agosto, che si svolge tra Predore e Iseo. Si tratta di Emanuela Civettini, 57enne residente a Brescia.

Si trovava all’altezza del lungolago di Iseo quando è stata male: una barca di passaggio l’ha portata a riva mentre le persone che erano con lei le hanno praticato il massaggio cardiaco. L’elisoccorso, arrivato sul posto, aveva quindi preso a bordo la paziente per trasferirla all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Argomenti
maloremalore in acquaIseo
