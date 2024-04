È Matteo Cornacchia l’operaio morto in azienda a Lograto: sesta vittima nel 2024 a Brescia

Il 46enne di Travagliato è deceduto dopo essere stato schiacciato da una lastra di metallo staccatasi dal carroponte che stava manovrando all’interno della Siderurgica Dall’Era, di cui era dipendente

3 ' di lettura

Matteo Cornacchia aveva solo 46 anni - © www.giornaledibrescia.it

Due uomini camminano a testa bassa nel piazzale silenzioso dell’azienda. Stanno in silenzio, scuotono solo la testa. Davanti all’ennesima morte sul lavoro non ci sono parole. Il silenzio rende la misura della tragedia senza ritorno che si è appena consumata. I mezzi di soccorso restano immobili all’ingresso del capannone, tutto è già successo. Ora c’è da interrogarsi, provare a capire, individuare eventuali responsabilità. Ma per un operaio di 46 anni, purtroppo non c’è più nulla da fare. Ieri m