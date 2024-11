È già tempo di rimettere gli sci: Borno e Aprica aprono sabato

Si ricomincia davvero. Una settimana prima della data fissata per l’avvio della stagione sugli sci, ovvero il weekend dell’Immacolata, i comprensori di Borno e Aprica rimettono in moto gli impianti. Non tanto per la debole nevicata in settimana, quanto per il fatto di aver continuato a sparare dai cannoni grazie all’intenso freddo.

E così, ieri, un po’ a sorpresa, Borno Ski Area ha annunciato la ripartenza nella giornata di sabato 30, quando si potrà sciare «da cima a fondo». Apriranno infatti le piste Pian d’Aprile, Ogne e il campo scuola, per una lunga discesa con 700 metri di dislivello.

«Un risultato straordinario per la nostra piccola stazione», ammettono i vertici di Ski Area. Per l’occasione, il prossimo weekend lo skipass sarà a un prezzo promozionale. Anche il comprensorio di Aprica-Corteno ha annunciato per sabato l’apertura degli impianti, in particolare le piste del Palabione. Nel carosello al confine tra Valcamonica e Valtellina galeotto è stato l’innevamento programmato.

Il 16 novembre si sono messi in funzione anche i cannoni di Montecampione, ma il traguardo potrebbero essere le vacanze di Natale. Tutto tace, per ora, da Ponte-Tonale: ufficialmente si parte il 7 dicembre col Winter opening party.