Durante un controllo tenta la fuga gettandosi tra le auto

Simone Bracchi
In manette un 21enne trovato con oltre due etti di droga durante un controllo in via Maggia da parte degli agenti della Volante
Contanti e droga sequestrati - © www.giornaledibrescia.it
Durante un controllo tenta la fuga gettandosi tra le auto: in manette un 21enne trovato con oltre due etti di droga. Nei giorni scorsi gli agenti della Volante della Polizia di Stato hanno arrestato il giovane marocchino, senza fissa dimora, regolarmente presente sul territorio nazionale con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione.

Il controllo

Durante il controllo effettuato in via della Maggia su un’auto sospetta con a bordo tre uomini, il 21enne, alla richiesta di esibire un documento di identità, ha mostrato agli agenti una fotografia sul proprio telefono cellulare relativa a un’istanza di permesso di soggiorno. Una volta acquisite le generalità, i poliziotti hanno effettuato le verifiche nella banca dati del Ministero dell’Interno, accertando che il giovane era ricercato per la notifica di un atto dell’Autorità giudiziaria.
A quel punto il 21enne si è subito innervosito e ha tentato di scappare a piedi attraversando di corsa la carreggiata, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti e la propria incolumità. Il tentativo di fuga è stato però rapidamente bloccato dagli agenti, che sono riusciti a fermarlo.
All’interno degli indumenti del giovane sono stati rinvenuti e sequestrati tre involucri in nylon termosaldato contenenti oltre 200 grammi di hashish e circa 30 grammi di cocaina, sostanze già suddivise e pronte per essere spacciate. Trovati anche 450 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove ulteriori accertamenti hanno evidenziato la presenza di diversi alias. A suo carico risultava inoltre già emessa la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza disposto dal Questore di Brescia.
Considerati i numerosi precedenti, il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto la revoca del permesso di soggiorno. Una volta scontato il debito con la giustizia italiana, nei suoi confronti potrà essere avviata la procedura di espulsione dal territorio nazionale.

  3. Ricarica la pagina se necessario