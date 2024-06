Incidente tra i caselli di Palazzolo e Rovato: A4 chiusa in direzione Venezia

Incidente in A4 tra i caselli di Palazzolo e Rovato, in direzione Venezia. Il ribaltamento di un veicolo ha provocato la chiusura di quel tratto autostradale per consentire i soccorsi: per chi proviene da Milano è stata istituita l’uscita obbligatoria a Seriate, al momento risultano chiusi i caselli di Grumello e Pontoglio.

Poco prima, intorno alle 10.30, un altro ribaltamento ha causato ripercussioni sulla circolazione nella zona di San Martino della Battaglia, poco oltre il casello di Sirmione, sempre in direzione Venezia. La situazione in quel tratto sta però lentamente tornando alla normalità.