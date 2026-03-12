Due giorni di «Cose mai viste» al Museo Diocesano

Con la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l’edizione primaverile il mercato dell’handmade, del riuso e della creatività, «Cose mai viste», che porta la sua proposta all’interno degli spazi unici del Museo Diocesano di Brescia, in via Gasparo da Salò.

Sabato 14 e domenica 15 marzo il mondo di Cose Mai Viste si ripresenta dopo le ultime edizioni vissute al Castello di Padernello e in città, tra Carme, Tenuta Urbana e il Museo stesso, che hanno visto crescere la comunità di espositori e di pubblico a dimostrazione di quante attività economiche di valore si possano effettuare attraverso il riutilizzo di materie e prodotti, valorizzando la creatività tutta italiana di oggetti unici e irripetibili, personalizzati e su misura.

I produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design occuperanno il chiostro e l’ex refettorio del Museo Diocesano nel cuore della città raccontando con i loro prodotti la cultura dell’artigianato che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità, alla circolarità dell’economia, alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale.

Abbigliamento 0/90, gioielleria, upcycling, illustrazione, lifestyle, pelletteria, ceramica, lifestyle, complementi d’arredo, profumi, lampade e articoli vintage, tutto connotato dalla particolarità e dall’originalità del pensato e fatto a mano, come solo il Made in Italy sa fare.

Come sempre succede per Cose Mai Viste le due giornate saranno una festa per tutti: oltre alle proposte uniche del market, l’opportunità di visitare le splendide collezioni permanenti del Museo, i preziosi codici miniati, il grande chiostro con il centenario ciliegio e il percorso al buio con l’esperienza delle tavole tattili.

Informazioni utili

Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 19

Ingresso al Museo e a Cose Mai Viste euro 5: il biglietto dà libero accesso alle collezioni del Museo Diocesano di Brescia | Bambini gratuiti fino a 14 anni | Cani non ammessi

Workshop Luci e Ombre | A cura di Elena Monaco: sabato 14 marzo dalle 15 alle 17, costo 25 euro, comprensivo di materiale e accesso all’evento.

Per info e prenotazioni: cosemaivistemarket@gmail.com | https://forms.gle/N68KVCKnhaVLdvMs6

Laboratori per bambini: 15 euro a testa. Prenotazioni su bit.ly/cosemaiviste

Sabato

Ore 11: Lo specchio delle mie brame (4/6 anni)

Ore 14: Papà-Art: Un Capolavoro di Regalo (dai 4 anni)

Ore 15: Ritratti 3D – Riciclo con Arte! (6/12 anni)

Domenica

Ore 11: Ritratti 3D – Riciclo con Arte! (6/12 anni)

Ore 14: Papà-Art: Un Capolavoro di Regalo (dai 4 anni)

Ore 15: Lo specchio delle mie brame (4/6 anni)

Area dehors gourmet: Piovono Bombette e Spine

Intrattenimento per tutta la famiglia: giochi in legno e rompicapo di Nonno Mauro

Musica Live: domenica dalle 16:30 Band La Cameretta