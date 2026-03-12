Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Due giorni di «Cose mai viste» al Museo Diocesano

Sabato 14 e domenica 15 marzo 50 espositori da tuta Italia daranno vita all’edizione primaverile del mercato dell’handmade del riuso e della creatività
  • "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
    "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
  • "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
    "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
  • "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
    "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
  • "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
    "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
  • "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
    "Cose mai viste" al Museo Diocesano di Brescia
AA

Con la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l’edizione primaverile il mercato dell’handmade, del riuso e della creatività, «Cose mai viste», che porta la sua proposta all’interno degli spazi unici del Museo Diocesano di Brescia, in via Gasparo da Salò.

Sabato 14 e domenica 15 marzo il mondo di Cose Mai Viste si ripresenta dopo le ultime edizioni vissute al Castello di Padernello e in città, tra Carme, Tenuta Urbana e il Museo stesso, che hanno visto crescere la comunità di espositori e di pubblico a dimostrazione di quante attività economiche di valore si possano effettuare attraverso il riutilizzo di materie e prodotti, valorizzando la creatività tutta italiana di oggetti unici e irripetibili, personalizzati e su misura.

I produttori di abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design occuperanno il chiostro e l’ex refettorio del Museo Diocesano nel cuore della città raccontando con i loro prodotti la cultura dell’artigianato che nella sua unicità invita al rispetto per l’ambiente e alla sostenibilità, alla circolarità dell’economia, alla condivisione dell’idea che nasce dal lavoro manuale.

Abbigliamento 0/90, gioielleria, upcycling, illustrazione, lifestyle, pelletteria, ceramica, lifestyle, complementi d’arredo, profumi, lampade e articoli vintage, tutto connotato dalla particolarità e dall’originalità del pensato e fatto a mano, come solo il Made in Italy sa fare.

Come sempre succede per Cose Mai Viste le due giornate saranno una festa per tutti: oltre alle proposte uniche del market, l’opportunità di visitare le splendide collezioni permanenti del Museo, i preziosi codici miniati, il grande chiostro con il centenario ciliegio e il percorso al buio con l’esperienza delle tavole tattili.

Informazioni utili 

Orari: sabato e domenica dalle 10 alle 19
Ingresso al Museo e a Cose Mai Viste euro 5: il biglietto dà libero accesso alle collezioni del Museo Diocesano di Brescia | Bambini gratuiti fino a 14 anni | Cani non ammessi

Workshop Luci e Ombre | A cura di Elena Monaco: sabato 14 marzo dalle 15 alle 17, costo 25 euro, comprensivo di materiale e accesso all’evento.

Per info e prenotazioni: cosemaivistemarket@gmail.com | https://forms.gle/N68KVCKnhaVLdvMs6

Laboratori per bambini: 15 euro a testa. Prenotazioni su bit.ly/cosemaiviste

Sabato 

  • Ore 11: Lo specchio delle mie brame (4/6 anni)
  • Ore 14: Papà-Art: Un Capolavoro di Regalo (dai 4 anni)
  • Ore 15: Ritratti 3D – Riciclo con Arte! (6/12 anni)

Domenica

  • Ore 11: Ritratti 3D – Riciclo con Arte! (6/12 anni)
  • Ore 14: Papà-Art: Un Capolavoro di Regalo (dai 4 anni)
  • Ore 15: Lo specchio delle mie brame (4/6 anni)

Area dehors gourmet: Piovono Bombette e Spine

Intrattenimento per tutta la famiglia: giochi in legno e rompicapo di Nonno Mauro

Musica Live: domenica dalle 16:30 Band La Cameretta

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Museo DiocesanoBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario