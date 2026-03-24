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Desenzano, due galli fuori dal McDonald’s: rischio tamponamenti per le foto

Roberto Manieri
Gli animali sono stati visti aggirarsi tra la strada e la rotatoria nei pressi del fast food, provocando la curiosità degli automobilisti che rallentano per immortalarli dal finestrino
Uno dei galli avvistati in strada - © www.giornaledibrescia.it
Uno dei galli avvistati in strada - © www.giornaledibrescia.it
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Veicoli che rallentano all'improvviso, cellulari tra le mani e sull'asfalto un gallo, anzi due, che razzolano tranquillamente incuranti dello scompiglio e del rischio che le macchine si tamponino. È quanto sta accadendo a Desenzano nei pressi della rotatoria del McDonald’s dove due ruspanti pollastri si sono palesati tra il verde delle aiuole e il traffico per Desenzano.

«Abbiamo avvisato il Giornale perché diversamente non sapremmo chi chiamare» ci è stato detto da alcuni automobilisti di passaggio. I due animali continuano imperterriti la loro colazione a margine della strada, ma la nota di curiosità merita una menzione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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