Desenzano, due galli fuori dal McDonald’s: rischio tamponamenti per le foto

Veicoli che rallentano all'improvviso, cellulari tra le mani e sull'asfalto un gallo, anzi due, che razzolano tranquillamente incuranti dello scompiglio e del rischio che le macchine si tamponino. È quanto sta accadendo a Desenzano nei pressi della rotatoria del McDonald’s dove due ruspanti pollastri si sono palesati tra il verde delle aiuole e il traffico per Desenzano.

«Abbiamo avvisato il Giornale perché diversamente non sapremmo chi chiamare» ci è stato detto da alcuni automobilisti di passaggio. I due animali continuano imperterriti la loro colazione a margine della strada, ma la nota di curiosità merita una menzione.