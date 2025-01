Due ciclisti bresciani travolti da un’auto a Castiglione delle Stiviere

Due ciclisti residenti a Carpenedolo sono stati investiti questa mattina da un’automobile condotta da un 54 enne di Montichiari che, abbagliato dal sole li ha travolti mentre percorrevano via Lonato a Castiglione delle Stiviere.

I ricoveri

I due uomini, rispettivamente di 49 e 54 anni, sono stati ricoverati alla Poliambulanza e all’ospedale di Mantova. Uno di loro è stato ricoverato in codice rosso, dove è stato trasferito con l’eliambulanza per la gravità delle sue lesioni. Si parla di diverse fratture. L’incidente, la cui dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia aloisiana, è avvenuto poco dopo le 8.30: con ogni probabilità – essendo l’impatto avvenuto alla confluenza di via IV Novembre su via Lonato – potrebbe esserci una mancata precedenza alla base del sinistro, anche se non si esclude nemmeno l’ipotesi di una accidentale sbandata a causa del sole con l’auto che è finita contro i ciclisti che stavano sopraggiungendo.

Immediati i soccorsi allertati dallo stesso automobilista: sul posto i carabinieri, due ambulanze, una automedica e l’elisoccorso. Viste le condizioni dei due uomini si è optato per due ricoveri disgiunti a Mantova e in Poliambulanza. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.