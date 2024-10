Droni e cavalli alla Spiaggia d’oro per l’esercitazione della Procivil

Ottanta volontari si sono dati appuntamento nel fine settimana alla Spiaggia d’oro di Desenzano per un’esercitazione di protezione civile organizzata dal Rescue drones network odv in collaborazione con la Protezione civile del Basso Garda.

Dal campo base ai soccorsi

L’iniziativa, nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, ha visto in azione risorse umane e tecnologie avanzate: è stato creato un vero e proprio campo base in cui i partecipanti hanno simulato varie operazioni di soccorso e addestramento, avendo l’opportunità di testare la prontezza operativa e la capacità di lavorare in squadra.

L’allestimento del campo base è stato tra i primi obiettivi raggiunti. La struttura comprendeva una cucina da campo (inaugurata poche settimane fa), un’unità mobile di coordinamento per le emergenze e un tendone per l’accoglienza del personale. Grazie a questa organizzazione i volontari hanno potuto operare con efficienza e coordinazione affrontando le missioni previste.

I droni

I droni sono stati impiegati in attività di sorvolo e ricerca di persone disperse, oltre che per compiti di fotogrammetria, permettendo di mettere alla prova le capacità di monitoraggio e rilevamento dall’alto. Le missioni sono state strutturate in aree di intervento specifiche, con ogni team assegnato a compiti precisi secondo le normative e le procedure attualmente in vigore.

Il programma delle attività si è sviluppato principalmente nel pomeriggio di sabato, con una sessione di addestramento che ha previsto il montaggio delle tende e la pianificazione dei voli in due località distinte. Durante i sorvoli delle acque del lago di Garda, le squadre hanno affinato le proprie tecniche di rilevamento, sfruttando al massimo le capacità tecnologiche messe a disposizione. I volontari hanno potuto mettere in pratica le proprie competenze, operando in un contesto che richiede attenzione e coordinazione, qualità fondamentali in scenari di emergenza.

Il nuovo nucleo equestre

L’esercitazione ha rappresentato anche un’occasione per testare le ultime novità introdotte dal gruppo, come il nucleo equestre, che permette ai volontari di esplorare e coprire aree difficili da raggiungere a piedi o con mezzi. La cucina da campo, invece, ha permesso un supporto logistico continuo, un elemento essenziale per garantire il corretto svolgimento delle operazioni.

Il presidente della Protezione civile del Basso Garda, Luca Trincia, ha guidato le operazioni: «Grazie a esercitazioni come questa, i volontari hanno l’opportunità di rafforzare le proprie competenze e familiarizzare con tecnologie di soccorso all’avanguardia. La collaborazione tra enti e volontari – spiega – ha reso possibile una gestione fluida e coordinata, confermando l’efficacia di una rete di soccorso pronta a intervenire in caso di emergenza».