Droghe sintetiche: coppia bresciana trovata con oltre 2 kg e 30mila euro

Droghe sintetiche sempre più presenti sul mercato dello spaccio della nostra provincia. Una coppia bresciana, 56 anni lui e 49 lei, è stata bloccata dalla Polizia di Stato con quasi due chilogrammi di sostanze tra cui ecstasy, marijuana e hashish.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno fermato i due nel comune di Concesio, sottoponendoli a un controllo di polizia e a una perquisizione personale. L’esito è stato immediato: addosso alla coppia è stato trovato un primo, consistente, quantitativo di droga.

L’arresto

In manette sono finiti un uomo di 56 anni, residente in provincia e con numerosi precedenti penali e di polizia — in particolare per reati legati alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti — e la compagna convivente, una donna di 49 anni incensurata.

Nel corso dei controlli, nella disponibilità della donna sono state rinvenute anche le chiavi di un appartamento a Castrezzato, già utilizzato in passato come sua abitazione. Considerati i precedenti dell’uomo, gli agenti hanno deciso di estendere le perquisizioni sia al domicilio della coppia sia all’altro immobile.

Anche queste attività hanno dato esito positivo. All’interno delle abitazioni sono stati sequestrati complessivamente: 552 grammi di ecstasy, 1,2 chilogrammi di hashish, 365 grammi di marijuana, e 31.500 euro in contanti che gli investigatori ritengono frutto dell’attività di spaccio. Non solo. In casa avevano anche un bilancino di precisione con tracce di cocaina, una decina di telefoni cellulari. Per entrambi è scattato l’arresto.

Nei confronti dell’uomo, il questore di Brescia Paolo Sartori ha emesso la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, come previsto dal Codice delle leggi antimafia. Per la donna è invece scattato un foglio di via obbligatorio, con il divieto di ritorno nel comune di Concesio per i prossimi due anni. In caso di violazione del provvedimento, è prevista una pena fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa fino a 10mila euro.