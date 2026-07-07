Droga e patenti sospese: controlli straordinari a Darfo e Pian Camuno

A Darfo Boario Terme e Pian Camuno i Carabinieri della Compagnia di Breno hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare microcriminalità, spaccio e per vigilare sulla sicurezza stradale.
Spaccio di droga
Durante l’attività sono stati controllati due tunisini di 25 anni: nelle perquisizioni personale e veicolare sono stati trovati in possesso di circa 12 grammi di cocaina e 4 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a 7.000 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e un coltellino con lama da 6 centimetri. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.
Patenti sospese
Per la sicurezza stradale, sono stati denunciati in stato di libertà e con patente sospesa due italiani di 37 e 26 anni per guida in stato di ebbrezza: il primo si è rifiutato di fare il test alcolemico, il secondo è stato trovato con un tasso oltre il doppio del limite. Sono state elevate anche 3 sanzioni per uso del cellulare alla guida e mancato uso delle cinture.