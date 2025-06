Droga, soldi, orologi e machete: quattro arresti a Pezzaze

Avevano occupato abusivamente un appartamento a Pezzaze, in località Lavone. Così gli agenti della Polizia locale intercomunale della Valtrompia e i carabinieri di Tavernole sul Mella sono intervenuti perquisendo la casa. Quattro cittadini marocchini, tra i 27 ed i 32 anni, sono quindi stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

Militari e agenti sono intervenuti a seguito di segnalazione. Una volta all’interno gli operatori hanno identificato i quattro uomini, tutti irregolari sul territorio nazionale. Nel corso della verifica dei locali sono stati rinvenuti 1,2 chiilogrammi di cocaina, suddivisa in panetti, 600 grammi di hashish, 3.400 euro in contanti ritenuti provento delle attività di spaccio, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, nonché due machete, 11 orologi di varie marche, documenti d’identità e carte bancarie intestate a cittadini italiani residenti in Valtrompia.

I quattro arresti sono stati convalidati dal Giudice per le indagini preliminari ed è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.