Droga nascosta sotto la siepe al parco Falcone, 28enne arrestato per spaccio

Divieto di dimora a Brescia e processo aggiornato a fine maggio. Si è chiusa così l'udienza per direttissima a carico di un 28enne marocchino irregolare sul territorio e già arrestato per spaccio lo scorso 20 febbraio.

Ieri pomeriggio gli agenti della Locale lo avevano sorpreso a spacciare al parco Falcone di via dei Mille ed erano intervenuti. Nel giorni scorsi infatti era girata voce negli ambienti dello spaccio di strada che il 28enne fosse tornato in attività e poche ore di osservazione con pattuglie in borghese avevano permesso di accertare che fosse effettivamente così.

L'uomo nascondeva lo stupefacente sotto una siepe del parco e poi consegnava le dosi ai suoi acquirenti. Dopo una cessione è scattato l'arresto. Nel complesso sono stati sequestrati poco più di un etto di hashish e alcune dosi di cocaina.