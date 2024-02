Droga, minaccia i genitori per avere i soldi: arrestata a Travagliato

Le mani strette al collo del padre sono la goccia che ha fatto traboccare il vaso e hanno fatto scattare le manette per una ragazza poco più che 20enne, che ora deve rispondere di estorsione.

Ma la situazione, drammatica e allo stesso tempo decisamente complessa, era già colma da tempo. Lo è sempre quando alla base delle tensioni familiari ci sono problemi legati al consumo di sostanze stupefacenti. Soprattutto, quando una figlia arriva a minacciare i propri genitori, perché non riesce a fare a meno della droga.

Il fatto

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, nel cuore della notte, a Travagliato. È qui che la ragazza, da poco tornata a vivere con la madre e il padre, si è resa protagonista del gravissimo gesto.

Stando a quanto emerso, la 20enne già nel corso della giornata si era fatta dare dalla madre un po’ di denaro, probabilmente proprio per acquistare sostanze stupefacenti, in modo particolare cocaina. La situazione, però, è precipitata la notte, quando il padre si è rifiutato di consegnare alla figlia 50 euro. È stato in quel preciso istante che la ragazza ha afferrato al collo l’uomo, minacciandolo addirittura di morte.

L’arresto

E il copione non è cambiato nemmeno quando sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Chiari: infatti la giovane travagliatese ha continuato a urlare che avrebbe ammazzato i suoi genitori e che avrebbe spaccato tutto quanto, se non le avessero consegnato i soldi che voleva.

I militari hanno cercato di calmare la ragazza, ma non c’è stato nulla da fare. La 20enne è stata arrestata per estorsione in flagranza di reato e per lei si sono aperte le porte del carcere, dove si trova ancora rinchiusa.