Droga, mazze e machete: bloccati quattro spacciatori a Concesio

Avevano la loro base in uno stabile abbandonato di viale Europa a Costorio di Concesio i quattro marocchini individuati questa mattina dai carabinieri. I residenti della zona avevano segnalato la presenza di nordafricani che spacciavano cocaina in uno stabile dismesso e all’alba è scattato il controllo.

I quattro avevano machete e mazze e hanno provato ad usarli contro i carabinieri, ma sono stati bloccati. Nello stabile sono state trovate dosi di cocaina e hashish pronte per lo spaccio. Tutti sono irregolari in Italia. In tre sono stati denunciati mentre il quarto è stato arrestato. Rispondo del possesso delle armi e della droga e della resistenza a pubblico ufficiale