Droga, furto e armi: a Brescia diverse denunce nei giorni scorsi

Aveva droga e un coltello in tasca. Per questo un uomo è stato fermato e indagato nei giorni scorsi dopo un controllo effettuato in via della Stazione. Per lui denuncia per porto di armi improprie e per detenzione di stupefacenti.

La segnalazione

L’attività di controllo degli agenti della questura è scaturita dalla segnalazione di un cittadino che ha assistito alla cessione di droga e ne ha dato notizia al Nue (112) alla centrale operativa della Questura, fornendo tutti i dettagli utili all’individuazione del responsabile. Mentre gli operatori della centrale seguivano il soggetto dalle telecamere cittadine, sul posto è stato inviato un equipaggio del Commissariato Carmine in servizio di volante, che ha subito raggiunto il soggetto e lo ha sottoposto a perquisizione.

Il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di un coltello, pertanto è stato accompagnato in Questura e, dopo l'identificazione, è stato indagato per porto di armi improprie e deferito all’Autorità per la detenzione di stupefacenti.

Le altre denunce

Di nuovo possesso di droga, ma stavolta associato a furto: domenica durante il servizio di controllo del territorio cittadino, la Polizia di Stato ha denunciato due soggetti per possesso di droga ai fini di spaccio e per furto aggravato.

Nel primo caso, la Volante Carmine ha fermato un uomo privo di documenti che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di diversi sacchetti di plastica contenenti sostanza e banconote di piccolo taglio. L’individuo è stato condotto in Questura per l’identificazione e dal narcotest è risultato si trattasse di hashish.

Contemporaneamente, gli agenti delle Volanti della Questura, transitando in Corso Martiri della Libertà, hanno notato un uomo che stava tentando di rubare una bicicletta legata con una catena a un palo. Bloccato l'uomo e accompagnato in Questura, è emerso che il soggetto era già noto all’ufficio ed era destinatario di una misura di sorveglianza speciale che nella circostanza aveva violato. Dunque, oltre che per il furto aggravato, è stato denunciato anche per la violazione di questi obblighi.

Effrazione e scasso

Lunedì sera, a seguito di controlli di un equipaggio di Volante, è stato fermato un soggetto che si stava aggirando in modo sospetto nei pressi di un negozio. Effettuato il controllo a terminale l’individuo è risultato già condannato per reati contro il patrimonio e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di uno zaino contenente vari strumenti atti all’effrazione e allo scasso. È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di grimaldelli.