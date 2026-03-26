Droga del palloncino, a Mazzano scatta l’ordinanza per tutelare i minori

Un’ordinanza contingibile e urgente firmata congiuntamente dai Comuni di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento per contrastare un fenomeno in preoccupante crescita tra i giovanissimi: l’uso improprio del protossido di azoto, noto alle cronache come «droga del palloncino». Sempre più spesso, infatti, ragazzi e adolescenti inalano il gas esilarante contenuto nelle bombolette utilizzando palloncini per ottenere effetti euforizzanti. Una pratica che può risultare molto pericolosa, fino a provocare gravi conseguenze per la salute e casi di dipendenza.

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«Si tratta di un fenomeno in crescita che non può essere sottovalutato – spiegano i sindaci Ferdinando Facchin per Mazzano, Andrea Agnelli per Nuvolera e Pietro Pagliardi per Nuvolento –. Con questa ordinanza vogliamo tutelare la salute pubblica, in particolare dei più giovani, e preservare sicurezza e decoro degli spazi pubblici. È una risposta concreta e condivisa tra le nostre comunità. Invitiamo dunque le famiglie, gli istituti scolastici, le associazioni e gli esercenti a collaborare attivamente per prevenire comportamenti a rischio e per promuovere una maggiore consapevolezza rispetto ai pericoli legati all’uso improprio di queste sostanze».

Il provvedimento nasce sulla scia delle segnalazioni di numerosi episodi, confermate dal ritrovamento di palloncini e bombolette esauste in parchi, piazze e luoghi di aggregazione giovanile. L’ordinanza è già in vigore e resterà valida almeno fino al 31 dicembre. Vieta la vendita e l’acquisto di protossido di azoto ai minori, fatta salva la destinazione a usi legittimi come quelli medici o alimentari. È inoltre proibita la detenzione e l’utilizzo del gas per finalità ricreative. Le sanzioni amministrative previste vanno da 25 a 500 euro, con raddoppio in caso di recidiva. Se la violazione è commessa da minori, è previsto il sequestro e la distruzione del materiale, con responsabilità a carico degli esercenti la potestà genitoriale.