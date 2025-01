Droga nei capelli, donna scoperta e bloccata a Canton Mombello

Droga nascosta nei capelli per passare i controlli in carcere. Il sotterfugio non è riuscito ad una donna italiana pregiudicata che questa mattina ha cercato di far entrare 11 grammi di hashish nel carcere di Canton Mombello durante il colloqui con il suo compagno, un detenuto tunisino.

La Polizia Penitenziaria aveva il sospetto che la donna, già conosciuta, avrebbe tentato di introdurre stupefacenti nella struttura e il colloquio è stato seguito attimo dopo attimo attraverso le telecamere. Quando la donna ha messo le mani nei capelli e poi in tasca è stato interrotto il controllo ed è scattata la perquisizione che ha portato al sequestro della droga.

Il Sinappe, organizzazione sindacale di rappresentanza della Polizia Penitenziaria, plaude all'operato dei colleghi e sottolinea come la proficua collaborazione tra il Reparto di Brescia e la direzione degli istituti penitenziari porti buoni risultati. Nei giorni scorsi altre piccole quantità di stupefacenti sono state intercettate dagli agenti, erano nascoste nella posta.