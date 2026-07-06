Droga da Brescia alle località turistiche dell’Adriatico: 8 arresti

L’organizzazione italo-albanese distribuiva cocaina, marijuana e hashish anche tra Lombardia, Liguria e Toscana. Sequestrati oltre 98 chili di droga e beni per 1,1 milioni di euro

06 luglio 2026 3 ' di lettura

Loading video... L'operazione della Guardia di Finanza Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti narcotrafficodrogaBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...