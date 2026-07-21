Dove vai in vacanza quest’estate?

Mare, montagna, città d’arte o campagna, lontano da tutto e tutti? Facci sapere quale meta hai scelto quest’anno
Mare, montagna, città d'arte o campagna: tu cosa scegli?
Tempo di vacanze per molti bresciani. C’è chi sogna spiagge assolate e tuffi in mare, chi preferisce il fresco della montagna, chi approfitta delle ferie per visitare città ricche di storia e cultura e chi, invece, cerca la tranquillità della campagna, lontano dal caos quotidiano.
E tu, hai già deciso dove trascorrerai le vacanze? Raccontaci qual è la tua meta ideale scegliendo una delle opzioni che vi proponiamo qui sotto.
Le risposte ci aiuteranno a scoprire le destinazioni preferite dei nostri lettori.