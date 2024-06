Doppia rapina al supermercato a Leno e Bagnolo Mella

Due uomini ieri mattina sono stati arrestati dai carabinieri per rapina, dopo aver preso di mira, praticamente nel medesimo orario, due diversi supermercati della stessa catena situati nella Bassa bresciana in due paesi non molto distanti tra loro.

A Leno

Il primo caso, quello più grave, è avvenuto all'Italmark di Leno, dove il delinquente, 46 anni incensurato residente in zona, a volto scoperto e armato di un coltello da cucina di grosse dimensioni, ha minacciato due dipendenti del negozio, per farsi consegnare 400 euro. La pattuglia dei Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Verolanuova, immediatamente attivata, ha intercettato l'uomo mentre si stava allontanando a piedi: lo stesso al momento del controllo era ancora in possesso del coltello di una busta di plastica contenente l’intera refurtiva, successivamente restituita al direttore del punto vendita. Il coltello è stato sequestrato, mentre il 46enne è stato portato in carcere a Brescia in attesa dell’udienza di convalida.

A Bagnolo Mella

All'Italmark di viale della Stazione a Bagnolo Mella, invece, un furto si è tramutato in rapina, quando due delinquenti sono stati beccati a rubare degli alcolici dagli scaffali del supermercato e per darsi alla fuga hanno aggredito i dipendenti. Dalla ricostruzione dei fatti, i due uomini, di 33 e 32 anni, dopo aver superato la barriera antitaccheggio con gli alcolici, sarebbero stati bloccati da un addetto alla vigilanza e da due dipendenti dell’esercizio commerciale che, nella circostanza, sarebbero stati aggrediti fisicamente dal 33enne con pugni, spinte e alcune testate al volto che avrebbero consentito ai malviventi di tentare la fuga, provocando contusioni e lesioni varie ai lavoratori dell’esercizio commerciale.

L’intervento dei militari di Bagnolo Mella e di Manerbio ha consentito di bloccare i due fuggitivi, di trarre in arresto il 33enne con l’accusa di rapina impropria e di restituire l’intera refurtiva al legittimo proprietario. Il 32enne è stato invece denunciato per il tentato furto aggravato. Il 33enne questa mattina, all’esito di udienza di convalida, è stato tradotto in carcere.