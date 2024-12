Dopo otto anni scatta lo sfratto e lo pagherà la proprietaria

L’assurda vicenda arriva da Trenzano, e ha per sfortunata protagonista la signora Beatrice Miglio: «Dovrò anche farmi carico delle spese per il veterinario per portare via il loro cane»

3 ' di lettura

Il tribunale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Per otto anni non ha mai percepito nulla. Di certo non quello che era stato pattuito durante la firma del contratto preliminare per la vendita della sua villa di 400 metri quadrati di Trenzano. Casa che, finalmente, oggi, al termine di un lunghissimo contenzioso legale, dovrebbe tornare in possesso della proprietaria, la signora Beatrice Miglio. La beffa Un epilogo che, però, risulta difficile definire a lieto fine, perché per la donna, da oltre 20 anni residente in Svizzera, oltre al danno (e n