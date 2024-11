Dopo l’incendio in via Montello alcune famiglie sono rientrate in casa

Si è trattato del terzo episodio in tre mesi, e alcuni temono che possa accadere ancora. L’assessore Fenaroli: «È urgente capire se e chi ci sia dietro questo gesto»

La palazzina di via Monte Cengio - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«È un atto molto grave e preoccupa ancor di più il fatto che si ripeta in alloggi di Aler». L’assessore comunale ai Servizi sociali Marco Fenaroli non nasconde amarezza e apprensione dopo il terzo incendio in due mesi divampato nella palazzina di via Montello, che affaccia su via Monte Cengio. «Bisogna ricordarsi che un incendio si sa come inizia ma non come finisce. È urgente capire se e chi ci sia dietro questo gesto». Un altro incendio in via Montello: è il terzo in tre mesi Primi rientri E l